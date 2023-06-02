Армяне обстреляли Кельбаджар, Ходжалы, Шушу и Ходжавенд

3 июня около 00:50 подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Базырхана Кельбаджарского района со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, сообщили в Минобороны.

Кроме того, с 20:40 2 июня до 00:30 3 июня позиции азербайджанской армии, расположенные в Ходжалинском, Шушинском, Ходжавендском и Кельбаджарском районах, подверглись обстрелам со стороны членов незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Азербайджанскими подразделениями приняты адекватные меры реагирования по всем указанным направлениям.