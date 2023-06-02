McDonald’s Azərbaycan устроил для детей с синдромом Дауна настоящий праздник, посвященный Международному дню защиты детей.

В благотворительном мероприятии, организованном в ресторане McDonald’s, расположенном в поселке Ахмедлы, приняли участие более 60 детей, которых ждали не только любимые угощения, но и специальная развлекательная программа, музыка и танцы. По окончании мероприятия всем участникам были вручены подарки.

Отметим, что многие из приглашенных детей являются участниками проекта «Солнечные Дети», проводимого компанией McDonald’s Azərbaycan совместно с Care Group. Напомним, что в рамках данного проекта проводятся занятия по арт-терапии, изобразительному искусству, а также групповые занятия для развития коммуникативных навыков. Данный проект, стартовавший в феврале, продолжится до конца года, и все картины будут выставлены на выставке и представлены широкой аудитории. Сейчас же работа над картинами идет полным ходом, дети уже написали некоторые картины и продолжат эту работу на протяжении указанного периода.

Корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой частью корпоративной философии McDonald’s.

За 23 года деятельности McDonald’s в Азербайджане, компанией было реализовано большое количество разнообразных благотворительных проектов, включая помощь детским домам, фондам медицинской помощи и спортивным мероприятиям.

Компания верит, что вместе мы можем помочь детям, оказавшимся в непростой ситуации, сделав их мир добрее и красочнее.