Зеленский: Почему Трамп не закончил войну?

Ситуация с поддержкой Украины Вашингтоном может измениться в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, опасается ли Украина смены президента в США, Зеленский сказал, что относится к этому «как обычный человек». «Ты хочешь изменений в лучшую сторону, но может быть по-другому», - сказал Зеленский.

Также он снова прокомментировал заявления Трампа, о том, что он может за сутки закончить войну в Украине.

«Я не понял, почему Дональд Трамп говорил, что он за 24 часа посадил бы Путина и Зеленского за стол переговоров и закончил бы войну. Ведь он мог это сделать, когда был (президентом США). Но этого не происходило.

Да, вопрос, наверное, не был тогда таким острым, потому что не было полномасштабного вторжения, если анализировать. Но тем не менее, были оккупированы наши территории», - заявил украинский президент.