Беспилотник атаковал НПЗ в Смоленске

Взрыв произошел около трех часов дня 2 июня на территории станции вблизи деревни Пересна.

Сотрудники предприятия услышали громкий взрыв. Обследовав территорию, в 800 метрах от вертолетной площадки они обнаружили взорвавшийся беспилотник самолетного типа (более полутора метров в ширину) и воронку глубиной 1 метр и диаметром 3 метра.

Позже выяснилось, что дрон был начинен взрывчаткой мощностью около 2 килограмм в тротиловом эквиваленте. Беспилотник был оборудован карбюраторным двигателем и GPS-навигатором.