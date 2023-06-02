МИД обратился к гражданам: Не посещайте Иран!

«Учитывая террористический акт, совершенный в январе текущего года против посольства Азербайджана в Иране, в результате которого было ограничено дипломатическое представительство Азербайджана в Иране, гражданам Азербайджана настоятельно не рекомендуется посещать Иран без необходимости, а въезжающим в эту страну быть бдительными.

Граждане Азербайджана, находящиеся в настоящее время в Иране, обязаны соблюдать правила охраны и безопасности, добавили в ведомстве.

Для консульских и других обращений азербайджанских граждан в Иране МИД просит связываться с генконсульством Азербайджана в Тебризе.