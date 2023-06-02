Зеленский: Украине нужно 50 Patriot, а не два

Украине нужно 50 батарей Patriot, чтобы люди перестали погибать от обстрелов, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal.

По словам Зеленского, Patriot, двумя батареями которого Украина сейчас располагает, на сегодняшний день единственный комплекс, который может «выключать» некоторые виды российских ракет.

Украинский лидер отметил, что ПВО также нужно Украине для контрнаступления.

«Любое контрнаступление без контроля в небе очень опасно. Представьте себе военного, которые понимает, что у него нет крыши. И он не понимает, почему у соседних стран это есть», - сказал Зеленский.