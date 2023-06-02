Зеленский: Некоторые страны НАТО так боятся Россию…

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal , что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к а льянсу.

Зеленский сказал, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО, пока идет война, но для Киева принципиально важно услышать, что Украина сможет вступить в блок после войны.

«Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в блоке. Если нас не видят и не дадут какой-то сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нечего делать на этом саммите», - сказал он.

«Мы понимаем, что не будем в НАТО или любом мощном союзе безопасности в течение этой войны (пока идет эта война). Но скажите, сколько жизней стоит одна фраза на вильнюсском саммите: «Украина будет в НАТО после этой войны», после того, как будет безопасно?», - добавил Зеленский.

На вопрос о его предчувствиях по поводу Вильнюса, Зеленский сказал, что не знает, получит ли Киев тот сигнал, на который рассчитывает.