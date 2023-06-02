Украина предложила ввести санкции против грузинской авиакомпании

Украина предлагает распространить международные санкции на авиакомпанию Georgian Airways, начавшую выполнять прямые рейсы между Грузией и Россией, сообщил портал Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

В список юридических лиц с риском наложения санкций, кроме Georgian Airways, внесена компания Aero Handling Georgia – она была создана для обслуживания российских авиакомпаний за месяц до возобновления полетов.

В список физических лиц с риском наложения санкций добавлены основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили и его брат, владелец авиакомпании Давид Гаиашвили.

Украинская сторона указывает, что деятельность Georgian Airways направлена на существенную интенсификацию и упрощение транспортного сообщения, в том числе для представителей российского бизнеса в Грузии и приводит к повышению рисков образования новых схем обхода санкций.