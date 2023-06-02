Министр рассказал о вандализме армян

Армения занимается фальсификацией образцов культурного наследия азербайджанского народа, заявил министр культуры Адиль Керимли.

«В то время как армянская церковь, расположенная в центре Баку, охраняется государством, историко-культурное наследие Азербайджана в Ереване полностью уничтожено или присвоено, они занимаются фальсификацией происхождения образцов культурного наследия азербайджанского народа», - отметил Керимли.

«К сожалению, за 30 лет оккупации наших земель армянскими вандалами были разграблены, разрушены, осквернены образцы культурного наследия, исторические памятники, учреждения культуры, музеи, принадлежащие азербайджанскому народу, в том числе этническим меньшинствам», - добавил министр.