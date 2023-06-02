Приветствовав гостей Ибрагимов отметил, что политическая поддержка дружественного и братского Пакистана, оказанная справедливой позиции Азербайджана в борьбе за освобождение наших земель от оккупации, никогда не будет забыта.

Подчеркнув, что азербайджано-пакистанские отношения развиваются во многих сферах, Закир Ибрагимов подробно рассказал о деятельности ЗАО «AzerGold», достигнутых успехах, долгосрочных стратегических инициативах государственной компании, работе, осуществленной по направлениям цветных и черных металлов.

На встрече была представлена информация о горнодобывающей промышленности нашей страны, было отмечено, что на деокупированных территориях имеются большие перспективы в связи с месторождениями полезных ископаемых. Тем не менее, было доведено до внимания, что осуществлению крупномасштабной деятельности на указанных территориях препятствуют именно мины, установленные Арменией, и до сих пор карты минных полей не переданы нашей стране в полном объеме.

Мусадик Масуд Малик отметил, что между нашими странами существует полезный опыт сотрудничества, охватывающий различные сферы экономики. Пакистанский министр добавил, что есть большие возможности для развития наших связей и в горнодобывающей промышленности. M.Малик проинформировал о запасах минерального сырья своей страны, в частности подчеркнул привлекательность месторождений угля, железной руды, меди и золота для потенциального сотрудничества.

Отметив, что расширение деятельности за пределами страны является одной из основных стратегических целей ЗАО AzerGold, З.Ибрагимов сказал, что в настоящее время рассматриваются возможности сотрудничества с соседними странами. Председатель подчеркнул, что государственная компания открыта для новых и полезных инициатив, в том числе для обмена опытом. В этой связи была отмечена возможность оценки перспектив сотрудничества между сторонами в горнодобывающей промышленности с соответствующими структурами, государственными и частными компаниями и рассмотрены предложения по обмену информацией, организации обсуждений и визитов в Пакистан.

В завершение встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Было отмечено, что встреча стала чрезвычайно полезной с точки зрения оценки экономического сотрудничества между двумя странами.