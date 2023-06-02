Ермак: Нет хороших и плохих русских

За войну, развязанную Россией против Украины, ответственны все россияне, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

«Нет хороших русских, плохих русских. Сегодня они все ответственны. 100% населения России ответственны за войну в Украине», - заявил он.

По словам Ермака, есть разная мера ответственности - есть убийцы, которые должны полностью нести ответственность за свои преступления, и есть люди, которые просто молчали, но благодаря их молчанию произошла война.

«После 24 февраля уже нельзя быть и там, и там. Мир разделился на добро и зло. Очень важно, чтобы каждый пришедший на украинскую землю российский солдат знал, что его дети, его жена, его семья должны быть персонами нон грата в цивилизованных странах», – сказал Ермак.