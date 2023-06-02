В Нахчыванской Автономной Республике в рамках Бакинской энергетической недели прошла специальная сессия на тему «Зеленый энергетический потенциал Нахчывана и Восточного Зангезура».

В ходе сессии министр энергетики Парвиз Шахбазов довел до внимания, что стратегическое значение Нахчывана, осуществляемое под руководством президента Ильхама Алиева, возрастает.

Как отметил министр, начинается новый этап развития, укрепляющий энергетическую безопасность Нахчывана и превращающий его в энергетический центр, а объявление Нахчывана «зеленой энергетической зоной» наряду с Карабахом и Восточным Зангезуром также является проявлением политики прогрессивного развития главы государства.

Шахбазов заявил, что стратегической целью Баку является создание 1500 МВт мощностей по производству ветровой и солнечной энергии за счет иностранных инвестиций и экспорт не менее 1000 МВт из них в Турцию и Европу:

«Сегодня мы подписываем здесь документы о сотрудничестве с компаниями Total Energies и Nobel Energy Management по проектам солнечной и ветровой энергетики общей мощностью 900 МВт. 650 МВт этих мощностей будут созданы именно в Нахчыване. Создание этих мощностей делает Нахчыван и Восточный Зангезур источником и маршрутом экспорта зеленой энергии наряду с ее производством и потреблением».