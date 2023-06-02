Пригожин заявил, что помирился с Кадыровым

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в очередном аудиосообщении заявил, что конфликт между ним и чеченскими политиками и военными был улажен. Соответствующую запись опубликовала пресс-служба предпринимателя.

«Мне позвонил в тот же день Рамзан. Мы с ним поговорили и договорились, что спускаем всю эту историю на тормозах», - заявил он.

При этом Пригожин охарактеризовал высказывания в свой адрес как провакационные, однако отметил, что решил не реагировать на них, чтобы не допустить межнационального конфликта.

«Мы легко могли прийти к конфликту любого уровня, начиная от разборок на месте и, поверьте мне, при разборках между «Ахматом» и ЧВК «Вагнер» победитель был бы очевиден, но крови было бы пролито достаточно много. Тем более, что никто оскорбительно об «Ахмате» не отзывался», - отметил Пригожин.

Также он обратил внимание, что заявления в его адрес были сделаны после того, как он подал заявление в правоохранительные органы о преступлениях военного руководства.

«Я думаю, что какая-то «башня Кремля» решила поиграть в опасные (игры). В «башнях Кремля» вообще стали обыденными опасные игры, которыми они уже давно занимаются, не понимая, что они вообще творят», - сказал Пригожин.

По его словам, президент России Владимир Путин был вынужден созвать Совет безопасности на фоне этого и разобраться в ситуации.