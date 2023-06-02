Турция направляет спецназ в Косово

Турецкий спецназ отправится в самопровозглашенное Косово по просьбе НАТО, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Турецкие коммандос отправятся в Косово «по просьбе командования объединенных сил НАТО в Неаполе (Италия)». Переброшен будет батальон 65-й механизированной пехотной бригады. Он назначен резервным подразделением сил НАТО.

В заявлении военных отмечается, что Турция внимательно следит за развитием событий на Балканах, «где у нас общие исторические и культурные ценности».

Отмечается, что страна занимает конструктивную позицию по урегулированию конфликта «на севере дружественного и братского Косово». Анкара призывает стороны к диалогу и сдержанности.