ЕС: Без поддержки Украина превратится во «вторую Беларусь»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что в случае прекращения поставок оружия в Украину война с Россией закончится для нее «миром капитуляции».

По его мнению, в этом случае Украина превратится «во вторую Беларусь».

«Вопрос не в том, чтобы завершить войну, а в том, как мы завершим войну. Если это важно, тогда мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который станет миром капитуляции, мира, который сделает Украину второй Беларусью», - сказал Жозеп Боррель.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за справедливый и длительный мир для Украины и отверг призывы к прекращению огня или уступки украинскими землями в любой формуле «земля в обмен на мир».