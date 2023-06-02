Директор департамента МИД России написал в haqqin.az: Россия – не угроза для Центральной Азии Москва отвечает Ермаку
Несколько недель тому назад глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил со статьей в СМИ некоторых стран региона, в частности на страницах haqqin.az, подвергнув критике заскорузлые подходы российского государства к странам Центральной Азии. Статья официального представителя президента Украины вызвала недовольство во внешнеполитическом ведомстве России, последовала резкая реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Накануне директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник направил в редакцию haqqin.az статью, проливающую свет на искомую роль России в регионе. Придерживаясь принципов политического плюрализма и свободы слова, haqqin.az представляет читателям статью А. Стерника.
* * *
B отдельных СМИ дружественных нам стран появляются публикации, в которых Россию пытаются выставить чуть ли не главной угрозой государствам Центральной Азии, и что они якобы «следующие» после Украины. С уважением относимся к свободе прессы. Однако исходим из того, что информационное поле не может быть местом для трансляции заведомо ложных провокационных измышлений. Абсурдность же подобных сентенций очевидна. Более 30 лет назад мы перестали быть одной страной, но сохранили тесные узы дружбы между нашими народами, бережное отношение к совместной истории, укрепили богатые традиции взаимной поддержки, доверия и уважения. Не будет преувеличением сказать, что у нас образцовые отношения с братскими странами Центральной Азии. Залогом тому служит союзнический и стратегический характер наших связей.
Не стоит забывать о созидательном вкладе России на постсоветском пространстве, нашей доказанной десятилетиями открытости к равноправному сотрудничеству, в том числе в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС.
Мы всегда готовы протянуть руку помощи. Россия, например, не только откликнулась на просьбы наших центральноазиатских друзей о поставке вакцин от коронавируса, но и поделилась технологиями, обеспечив возможность их производства в Казахстане и Узбекистане.
Хорошо известны лишенные «скрытой повестки» миротворческие усилия России - как самостоятельные, так и в коллективных форматах в Центральной Азии и Закавказье. Следует также подчеркнуть общепризнанную роль гаранта безопасности, которую выполняют наши военные объекты за рубежом на территории дружественных государств.
Россия - ведущий партнёр стран Центрально-Азиатского региона в целом ряде областей, имеющих большое значение для устойчивого развития. Сформирована солидная нормативно-правовая база, насчитывающая более 900 двусторонних договоров и межправительственных соглашений.
На нашу страну и ЕАЭС приходится до 40% товарооборота центральноазиатских государств. В регионе работают более 10 тыс. российских и совместных предприятий. Ими создано свыше 900 тыс. рабочих мест. В настоящее время в российских вузах обучается порядка 185 тыс. студентов из ЦА (60 тыс. граждан Казахстана, 46 тыс. - Узбекистана, 31 тыс. - Туркменистана, 30 тыс. - Таджикистана, 16 тыс. - Киргизии). Из них за счет российского бюджета получают образование 68 тыс. молодых людей. Серьёзное внимание уделяется нашему миграционному сотрудничеству. Безвизовый режим и открытость рынка труда помогает нашим друзьям решать проблемы, связанные с избытком рабочих ресурсов в регионе, обеспечивает поступления в бюджет дополнительных денежных средств, поддерживает спрос и предложение.
Для придания трудовой миграции более организованного характера вводятся улучшения в законодательные акты. Их цель - максимально сократить «теневую» составляющую, создать условия для трудолюбивых гостей из дружественных стран, обеспечить соблюдение ими российских правовых норм, уважение к обычаям и традициям нашего общества.
Распространяющим ложь о российской угрозе для Центральной Азии неудобно принять очевидный факт: Россия - друг и защитник всякого, кто в этом заинтересован, кто не строит козни у её «порога», не оскорбляет её граждан и соотечественников, культуру и историю. В отличие от некоторых стран Запада Россия не рассматривает регион Центральной Азии как арену для геополитического противоборства - в духе колониальной концепции «большой игры». В этой связи мы только приветствуем набирающую обороты внутрирегиональную интеграцию, регулярные консультативные встречи глав государств ЦА.
Цель вышеупомянутых антироссийских инсинуаций понятна – вбить клин между Россией и Центральной Азией, превратить регион в новый плацдарм для создания угроз нашей стране. Однако в понимании их авторов не укладывается тот факт, что происходящее между Россией и Украиной - производная от годами копившихся прямых угроз, в том числе военных, в адрес России. Сравнивать эту ситуацию с отношениями России с государствами Центральной Азии всё равно, что Луну с Солнцем.
В отличие от тех, кто пытается ошельмовать Россию и не в состоянии предложить ничего созидательного, Москва как ответственный член международного сообщества заинтересована в поддержании добрососедства с сопредельными и соседними государствами Центральной Азии. Ведь её с ними связывают отношения подлинного стратегического партнёрства, а с большинством - даже союзничества.