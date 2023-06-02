Александр Стерник, директор Третьего департамента стран СНГ МИД России 15:24

Несколько недель тому назад глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил со статьей в СМИ некоторых стран региона, в частности на страницах haqqin.az, подвергнув критике заскорузлые подходы российского государства к странам Центральной Азии. Статья официального представителя президента Украины вызвала недовольство во внешнеполитическом ведомстве России, последовала резкая реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой. Накануне директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник направил в редакцию haqqin.az статью, проливающую свет на искомую роль России в регионе. Придерживаясь принципов политического плюрализма и свободы слова, haqqin.az представляет читателям статью А. Стерника. * * *

B отдельных СМИ дружественных нам стран появляются публикации, в которых Россию пытаются выставить чуть ли не главной угрозой государствам Центральной Азии, и что они якобы «следующие» после Украины. С уважением относимся к свободе прессы. Однако исходим из того, что информационное поле не может быть местом для трансляции заведомо ложных провокационных измышлений. Абсурдность же подобных сентенций очевидна. Более 30 лет назад мы перестали быть одной страной, но сохранили тесные узы дружбы между нашими народами, бережное отношение к совместной истории, укрепили богатые традиции взаимной поддержки, доверия и уважения. Не будет преувеличением сказать, что у нас образцовые отношения с братскими странами Центральной Азии. Залогом тому служит союзнический и стратегический характер наших связей. Не стоит забывать о созидательном вкладе России на постсоветском пространстве, нашей доказанной десятилетиями открытости к равноправному сотрудничеству, в том числе в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС. Мы всегда готовы протянуть руку помощи. Россия, например, не только откликнулась на просьбы наших центральноазиатских друзей о поставке вакцин от коронавируса, но и поделилась технологиями, обеспечив возможность их производства в Казахстане и Узбекистане. Хорошо известны лишенные «скрытой повестки» миротворческие усилия России - как самостоятельные, так и в коллективных форматах в Центральной Азии и Закавказье. Следует также подчеркнуть общепризнанную роль гаранта безопасности, которую выполняют наши военные объекты за рубежом на территории дружественных государств. Россия - ведущий партнёр стран Центрально-Азиатского региона в целом ряде областей, имеющих большое значение для устойчивого развития. Сформирована солидная нормативно-правовая база, насчитывающая более 900 двусторонних договоров и межправительственных соглашений.