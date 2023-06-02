Россияне массово скупают жилье в Турции

Снятие неопределенности из-за президентских выборов в Турции привело к росту спроса россиян на недвижимость в стране на 20–50% за неделю.

Активизировались покупатели с высокими бюджетами, рассчитывающие на паспорт в обмен на инвестиции. Учитывая ограниченное число доступных россиянам для покупки жилья стран, спрос на недвижимость в Турции должен быть устойчивым, считают консультанты.

На неделе после выборов президента Турции число запросов на приобретение в стране недвижимости со стороны россиян выросло на 50% неделя к неделе.