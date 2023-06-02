Пригожин пообещал «пресечь беспредел» в Белгороде

«Если Министерство обороны в ближайшее время не прекратит тот беспредел, который идёт по захвату территорий России, мы придём в Белгородскую область и защитим наш российский народ», - сказал он.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с заходом воюющих за Украину российских добровольцев на территорию Белгородской области.

«Если Министерство обороны в ближайшее время не прекратит тот беспредел, который идёт по захвату территорий России, мы придём в Белгородскую область и защитим наш российский народ.

Подчёркиваю, защитим наш народ: русских, дагестанцев, чеченцев и этнических украинцев в том числе.

Ожидать приглашения и спрашивать разрешения мы не будем. Единственное, потребуем боеприпасы, без них бесполезно приходить», - сказал Пригожин.