Венгрия рассчитывает на Азербайджан

Венгрия не намерена отказываться от российских энергоносителей, но ведет переговоры и с другими их производителями с целью диверсификации, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы не собираемся заменять российские поставки - ни по нефти, ни по газу. Россия была для нас надежным партнером: и «Газпром», и производители нефти. Другой вопрос - диверсификация. Но, с нашей точки зрения, это не означает, что мы хотим заменить один источник другим. Диверсификация для нас означает, что мы ищем и другие источники, но не с целью замены российских ресурсов», - сказал Сийярто.

Он отметил Азербайджан и Турцию как основных поставщиков, которые могут поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа, и с которыми Венгрия ведет переговоры.