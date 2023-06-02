Блинкен: Украина никогда не будет Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в военном, экономическом и геополитическом отношении Россия сегодня находится в худшем положении, чем до войны в Украине.

«Нет никаких сомнений, Россия сегодня находится в значительно худшем положении, чем до ее полномасштабного вторжения в Украину, в военном, экономическом и геополитическом плане. Украина никогда не будет Россией. Украина стоит, суверенная, независимая, твердо контролирующая свою судьбу», - сказал он.

Комментируя заявления Кремля, Блинкен отметил, что США не стремятся свергнуть российское правительство и никогда этого не делали.

Он повторил, что война России с Украиной была стратегической неудачей, которая значительно ослабила ее мощь, интересы и влияние на долгие годы.