Президент МОК Томас Бах: «Скрещиваю пальцы, чтобы Азербайджан завоевал медаль на чемпионате мира»

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах находится в Баку, где в эти дни проходит чемпионат мира по таэквондо.

Сегодня глава МОК дал краткий комментарий для азербайджанской прессы.

«Азербайджан – особое место, так как здесь отмечается 50-летие мирового таэквондо. Чемпионат мира в Баку прекрасно организован. Я вижу, что тут проходит отличное соревнование! И я скрещиваю пальцы, чтобы завтра, в последний день чемпионата, Азербайджан завоевал медаль», - сказал Бах.

Напомним, что пока азербайджанские спортсмены выступают неудачно, не сумев завоевать ни одной награды.