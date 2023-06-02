Украина выразила официальный демарш Венгрии

Киев выразил официальный демарш Будапешту из-за ролика венгерского правительства с картой Украины без Крыма. Об этом сказано в заявлении украинского МИД.

«Венгрия должна прекратить осуществлять провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО. По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии выразил официальный демарш венгерской стороне», - заявили в ведомстве.

Там также добавили, что обозначение полуострова не входящим в состав Украины противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма. В записи сказано о том, что война продолжается и «может легко перерасти в мировой масштаб, также призывают к прекращению огня и переговорам».