Финал Кубка Азербайджана: «Нефтчи» против «Габалы»

Сегодня в 20:00 на «Баксель Арене» начнется финал Кубка Азербайджана по футболу.

В матче за трофей встретятся «Нефтчи» и «Габала». Судить встречу будет бригада арбитров во главе с Инглабом Мамедовым.

Обе команды уже пробились в Лигу конференций, заняв соответственно 3-е и 4-е места в Премьер-лиге. Поэтому сегодня на кону нет путевки в еврокубки, но и завоевание Кубка страны – достаточно весомый стимул.

Финал впервые будет проведен на «Баксель Арене». Ранее решающие матчи проводились на семи различных стадионах. Чаще всего – 18 раз – финал игрался на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Для «Нефтчи» это будет 11-й финал Кубка. Бакинцы шесть раз выигрывали трофей. «Габала» же выйдет на свой пятый финал и может во второй раз выиграть титул.

«Нефтчи» и «Габала» в Кубке Азербайджана встречались пять раз. Команды одержали по одной победе и трижды была ничья. В финале соперники встречались лишь раз. В сезоне 2013/14 игровое время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты «Нефтчи».