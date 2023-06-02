Состоялся велопробег, посвященный Международному дню велосипедиста фото
3 июня состоялся велопробег, посвященный Международному дню велосипедиста, организованный Министерством оборонной промышленности и Федерацией велоспорта Азербайджана.
В велопробеге, который состоялся в поселке Бильгя, приняли участие министр оборонной промышленности Азербайджана, президент Федерации велоспорта Мадат Гулиев, спортсмены AVF, а также спортсмены национальной команды Азербайджана и велосипедного спортивного клуба министерства.
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