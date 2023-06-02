Кто о чем, а Россия о закате доминирования США

Эпоха неоспоримого доминирования США закончилась, «возврата к ней больше нет», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Необходимо наконец понять, что эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась и что возврата к ней больше нет.

Задача сейчас - осознать новые реалии и начать формировать основы более справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы, основанной на подлинном равноправии, инклюзивности и, главное, неделимости безопасности, а также учете интересов и озабоченностей всех без исключения государств», - сказал она.