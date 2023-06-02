В оккупированном Россией Мелитополе Запорожской области прозвучала серия взрывов, сообщил член «главного совета» оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В городе прозвучала серия взрывов. Всего было около пяти взрывов. По предварительной информации - взрывы, которые были слышны в Мелитополе, прозвучали в районе северного выезда», - написал он в своем телеграм-канале.

Российские СМИ также сообщают о взрывах в другом оккупированном городе Запорожья – Бердянске. Как сообщается, украинские войска «предприняли попытку ракетного удара по городу». Оккупационные власти сообщают о шести сбитых ракетах.