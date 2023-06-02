Кулеба потребовал принять Украину в НАТО без процедур

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна вступить в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ).

«Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине», - заявил Кулеба.

По его словам, в Киеве понимают, что Украина не является членом НАТО и не могут диктовать решения альянсу. «Но мы имеет полное право бороться за евроатлантическую безопасность, даже еще не будучи членом НАТО», - отметил Кулеба.

Украинский министр отметил, что без Украины невозможно защитить евроатлантическое пространство, поэтому членство Киева в альянсе является неизбежным.

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.