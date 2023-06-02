Пригожин вновь «наехал» на Минобороны России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его наемники «отомстят» за погибших жителей Белгорода.

«Для чего мы брали Бахмут и переименовывали его в Артемовск? Для чего десятки тысяч людей, наших русских парней, гибнут, продвигаясь к Западу? Для того, чтобы мы начали отдавать шаг за шагом куски Белгородской области, нашей исконно русской земли?

Почему все молчат по поводу гибели этих мирных граждан? Где генерал Лапин? Где Шойгу? Где Герасимов? Где их объяснения перед русским народом? Назовите нам их имена и фамилии, назовите место и дату, где будет погребение, для того, чтобы мы могли снять головные уборы и почтить их память, а после этого решить, как и когда мы будем мстить», - заявил он.