Зурабишвили предложила выпустить Саакашвили

Об этом она заявила в интервью французскому телеканалу France 24.

«Я думаю, что с Саакашвили следует хорошо обращаться, и я говорю это вслух - поскольку так обращаются со многими другими президентами по всему миру, которые были приговорены к заключению. Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, более подходящие для страны, которая присоединяется к ЕС», - сказала Зурабишвили.

На вопрос о том, намерена ли президент Грузии помиловать Саакашвили, учитывая состояние его здоровья, политик ответила, что это не возместит ущерб, нанесенный стране.

«Европейские чиновники подчеркивают ущерб, который вся эта ситуация наносит имиджу Грузии на Западе. Меня это беспокоит, и я много делаю, чтобы облегчить эту ситуацию. Но ущерб был причинен решениями, принятыми правительством, и амнистия на самом деле не возместит этот ущерб», - добавила она.