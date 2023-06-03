Главный тренер «Габалы» Эльмар Бахшиев о победе над «Нефтчи» в финале Кубка Азербайджана

Главный тренер «Габалы» Эльмар Бахшиев прокомментировал победу его команды в Кубке Азербайджана. Напомним, габалинцы сегодня в финале в дополнительное время обыграли «Нефтчи» - 1:0.

«Впечатления прекрасные! Наша команда и на пути к финалу показала свои амбиции. Сегодня я знал, что игроки все сделают для победы. Хорошая получилась борьба. Нам повезло больше, и мы выиграли.

Как я могу в целом оценить наш сезон? Были хорошие игры, но был и спад. Однако мы всегда старались сохранять командный дух.

Какие изменения будут в команде? Нормально, что у наших игроков есть предложения. Но уверен, что руководство клуба сделает все, чтобы наша команда стала сильнее. Я же остаюсь главным тренером «Габалы».