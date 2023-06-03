Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил вице-президента Турции и назначил на этот пост Джевдета Йылмаза.

Ранее Йылмаз занимал пост зампредседателя возглавляемой президентом Партии справедливости и развития.

Эрдоган также сменил всех основных министров в новом Кабмине. Глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан займет в новом правительстве Турции пост главы МИД, на котором с 2014 года был Мевлют Чавушоглу, заявил Эрдоган, объявивший новый состав Кабинета министров республики.

Начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер занял должность главы Министерства национальной обороны. Гюлер работал на посту начальника Генштаба с июня 2018 года. Минувшие пять лет главой Минобороны республики был Хулуси Акар, который до этого также возглавлял Генштаб.

Бывший вице-премьер Мехмет Шимшек во второй раз стал главой Минфина Турции. Шимшек в 2007-2009 годах был госминистром по вопросам экономики, с 2009 по 2015 год руководил Минфином. После этого отошел от активной управленческой работы.

Губернатор провинции Стамбул Али Ерликая вошел в новый состав правительства Турции, заняв должность министра внутренних дел. Ерликая был губернатором Стамбула с октября 2018 года. На посту главы МВД страны он сменил Сулеймана Сойлу.