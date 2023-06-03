Зеленский об ударе по Днепру: Россияне понесут ответственность обновлено; ВИДЕО

Россия атаковала пригород Днепра, в результате чего снаряды попали между двумя двухэтажными жилыми домами. Под завалами находятся люди.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграме.

По его словам, на месте работают все службы.

«В который раз Россия доказывает, что является страной - спонсором терроризма. За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность», - заявил Зеленский.

*** 23:43

Поселок Подгорное вблизи Днепра попал под обстрел, сообщают украинские телеграм-каналы.

Поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами люди, сообщил губернатор Сергей Лысак.

Предварительно есть шесть пострадавших, среди них - 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также под удар попала спасательная часть.