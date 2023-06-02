Чехия и Словакия планируют производить боеприпасы для Украины

Чехия и Словакия намерены сотрудничать в производстве боеприпасов. Об этом 2 июня заявил министр обороны Словакии Мартин Скленар после встречи со своей чешской коллегой Яной Черноховой, сообщает телеканал Česká televize.

«Есть много проектов, которые мы можем сделать вместе. Мы будем рады двигаться вперед вместе. Мы также говорили о сотрудничестве в области увеличения мощностей по производству боеприпасов», - сказал Скленар.

Чернохова высоко оценила взаимное сотрудничество, согласно которому компании обеих стран ремонтируют старую военную технику и отправляют ее в Украину.

Министры заявили также, что обе страны продолжат оказывать помощь Киеву.

Отметим, ранее Скленар заявил о заинтересованности Словакии в участии в плане Европейского Союза по поставке боеприпасов Украине.