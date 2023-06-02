Китай хочет расширить военные связи с Украиной

Министр обороны Китая Ли Шанфу на встрече с украинским коллегой Алексеем Резниковым на полях азиатского форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре предложил использовать «все возможные средства» для завершения войны в Украине, сообщил замглавы украинского оборонного ведомства Владимир Гаврилов в интервью Bloomberg.

Гаврилов рассказал, что украинская сторона в ходе встречи «стремилась углубить понимание Пекином ситуации на местах», добавив, что глава китайского Минобороны пообещал расширить военные связи с Киевом.

«Они готовы к общению, чтобы расширить контакты между украинским и китайским военным руководством. Я надеюсь, что после встречи мы увидим некоторую динамику», - заявил Гаврилов.