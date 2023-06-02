Макрона обвинили в желании продать территории Украины из-за мира с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон готов продать территорию Украины в рамках мирного соглашения с Россией, считает польский дипломат Яцек Сариуш-Вольский. Его слова приводит британский таблоид Express.

«Я думаю, что все мечты Макрона и Шольца (канцлер Германии Олаф Шольц - ред.) — это мир за счет отказа от части территории Украины...», — сказал дипломат.

Сариуш-Вольский раскритиковал позицию Парижа по войне в Украине и обвинил французского президента в лукавстве, так как последний «мастер говорить приятные вещи, основанные на лжи».

Польский дипломат также сказал британскому изданию, что «существует огромное желание заморозить конфликт, хотя это открыто не признается».

Он подчеркнул, что замороженный конфликт грозит затянуться на десятилетия.