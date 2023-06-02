Зачем главные разведчики мира тайно собрались в Сингапуре?

Среди прочих на встрече были директор Национальной разведки США Эврил Хейнс и директор исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль. Несмотря на напряженность в отношениях с США, на встрече также был представитель Китая, но не было представителя РФ.

По данным источников Reuters, такие мероприятия способствуют пониманию намерений сторон и результатов, к которым они стремятся. Источники сообщили, что встречи уже много лет организует Сингапур, но ранее о них не сообщалось.

Посольство США в Сингапуре заявило, что не располагает информацией о мероприятии. Правительства Китая и Индии не предоставили комментариев. Представитель Минобороны Сингапура только отметил, что все участники форума, в том числе высокопоставленные должностные лица разведслужб, «пользуются возможностью встретиться со своими коллегами».

«Диалог Шангри-Ла» проводится с 2002 года. Это крупнейший форум по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организатором является лондонский Международный институт стратегических исследований.