Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 09:20

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с наиболее жесткой речью в отношении действий России в Украине с момента начала конфликта. Выступая в пятницу в Финляндии, он сказал, что российский президент Владимир Путин потерпел «огромное стратегическое поражение в Украине». Однако самым важным местом в выступлении госсекретаря были слова о том, что «сейчас всякие предложения о прекращении огня и проведении переговоров на основе «мир в обмен на территории» будут лишь легитимизировать российскую агрессию и поощрять новые нападения в будущем».

Байден признал, что ожидает в ближайшие недели и месяцы новые «инициативы», направленные на то, чтобы усадить Украину и Россию за стол переговоров. Мир помнит, что с самого начала так называемой «специальной военной операции» ряд западноевропейских лидеров, в частности, Франции и Италии, пытались выработать некий компромисс, который-де приведет к прекращению военных действий. Говорилось о том, что надо дать Путину «сохранить лицо» и что дальнейшие боевые действия могут привести к эскалации со стороны России и использованию ею тактического ядерного оружия. Эти попытки совершенно не учитывали мнения Украины, которая категорически отвергала такой «компромисс», и были обречены на провал. Сейчас европейцы (за исключением разве что Венгрии) успокоились, но их место занял так называемый «коллективный Юг», а запевалами по части «примирения воюющих сторон» стали Китай и Бразилия. Блинкен ясно дал понять, что позиция американской администрации, которая не поддерживает эти усилия по формуле land for peaсe - «земля ради мира», при нынешней администрации в Белом доме не изменится.

Одновременно госсекретарь обрисовал контуры долгосрочной поддержки Украины. Блинкен сказал, что Соединенные Штаты помогут Украине построить «армию будущего», которая будет включать «современные военно-воздушные силы, комплексную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронетехнику, национальный потенциал по производству боеприпасов, а также обучение для поддержания боевой готовности сил и техники». По мнению агентства Reuters, которая приводит эти слова госсекретаря, речь Блинкена в Финляндии стала самым важным изложением взглядов в Вашингтоне на длящуюся уже 16 месяцев войну в Украине. The Washington Post пишет о «проекте» долгосрочной программы США по поддержке Киева. Одновременно политические и военные инсайдеры в американской столице говорят на условиях строжайшей анонимности о том, что команде Байдена удалось в последние месяцы преодолеть разногласия между ее отдельными членами и добиться единства. Госсекретарь Блинкен так же, как и министр обороны Ллойд Остин, с самого начала были неким тараном, который пробивал путь для массированных поставок вооружения Украине. Наиболее колеблющимся до поры до времени являлся советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, который считал главным противником США Китай и призывал дозировать помощь Украине. Каждый раз, когда его босс говорил нелицеприятные вещи о Путине, он прыгал за его спиной и объяснял, как надо интерпретировать слова президента.

Однако его взгляды в последнее время изменились. Салливан взял на себя важную миссию по переговорам с европейцами о поставках Украине самолетов F-16 и созданию «коалиции истребителей». Таким образом, считают эксперты, он солидаризировался с позицией государственного секретаря. Но самое любопытное - это трансформация в последнее время самого Байдена. Похоже, что он, лидер с репутацией чрезмерно осторожного и медлительного политика, почувствовал некий кураж в противостоянии с Путиным. Байден проявляет растущий аппетит к пересечению «красных линий, очерченных Путиным». Кремль неоднократно и громогласно предупреждал США и их союзников о том, что те или иные поставки будут означать пересечение этих самых красных линий, за которым последует....Что? А ничего. Так было и с системами залпового огня HIMARS и с зенитно-ракетными комплексами Patriot, и с ударами ВСУ по объектам на территории Крыма, и с решением о поставках Украине самолетов F-16.