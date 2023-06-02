В ночь на 4 июня Россия нанесла по Украине очередной удар ракетами и иранскими дронами. Силами и средствами ПВО ВСУ было уничтожено 4 крылатые ракеты и 3 БПЛА россиян, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные командования Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные отметили, что РФ продолжает ночные атаки по территории беспилотниками и крылатыми ракетами по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Так, с 01:00 по 04:00 воскресенья 4 июня россияне применили 5 иранских ударных беспилотника Shahed-136/131 из Брянской области, а также 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которые выпустили из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия.

«Силами и средствами ПВО Воздушных сил уничтожены четыре крылатых ракеты и три ударных дрона», - говорится в сообщении.

Ночью 4 июня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, и в регионах сообщали о работе ПВО. По данным мониторинговых групп, с территории РФ стратегическая авиация нанесла ракетные удары по нашей стране. Кроме того, сообщалось о применении противником беспилотников.

Украинские СМИ отмечают, что в течение мая РФ значительно усилила воздушные атаки по городам Украины, применяя для ударов дроны и различные типы ракет. Чаще всего подобные атаки россияне проводили в ночное время, и продолжили такую практику в июне.