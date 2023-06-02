Из-за бразильской говядины вырубили более 800 млн деревьев

В тропических лесах Амазонии вырубили более 800 миллионов деревьев, чтобы удовлетворить мировой спрос на бразильскую говядину, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на материал Бюро журналистских расследований (TBIJ), Guardian, Repórter Brasil и Forbidden Stories.

За последние шесть лет из-за расширения ранчо, на которых выращивают животных на убой, леса Амазонии сократились на 1,7 миллиона гектаров.

Расследователи изучили спутниковые снимки тысяч бразильских ранчо вблизи более двадцати скотобоен. Все они принадлежат трем крупнейшим экспортерам говядины, которые поставляют мясо на рынки Евросоюза, Великобритании и Китая. Все три фирмы публично заявляют о своей приверженности устойчивому развитию и об отказе от сотрудничества с фермами, связанными с обезлесением.

«Амазония очень близка к переломному моменту. Поэтому такие цифры очень тревожны. Амазония не может позволить себе терять такое количество деревьев... это имеет планетарные последствия», – считает Алекс Виератна, старший директор международной организации Mighty Earth, которая борется за живую планету.