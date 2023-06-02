Посол США заявил о «стратегической неудаче» Путина

«Что изменилось за последнюю неделю, так это то, что НАТО расширилась таким образом, что это только подчеркивает стратегическую неудачу решения Путина вторгнуться в Украину. ...То, что мы наблюдаем, – это полный провал со стороны Путина относительно его решения вторгнуться в более слабую Украину. И никак, никоим образом война Путина в Украине не улучшила жизнь и будущее русского народа», - заявил Бжезинский.

Посол также отметил, что Штаты привержены тому, чтобы крепкий мир включал в себя полное восстановление Украины и ее вхождение в западную институционную орбиту. Кроме того, по мнению Бжезинского, большинство законодателей США по-прежнему привержены оказанию помощи Украине и проявлению солидарности с ней.