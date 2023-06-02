Закир Гасанов поздравляет Яшара Гюлера и благодарит Акара новость дополнена 10:41
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо новому министру обороны Турции генералу армии Яшару Гюлеру. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Азербайджана.
Глава Минобороны Азербайджана напомнил, что, будучи начальником Генштаба ВС Турции, Гюлер не жалел своей поддержки для совершенствования азербайджанской армии и повышения ее боеспособности.
«Уверен, что наша совместная деятельность продолжится на высоком уровне и в период вашего пребывания на посту министра национальной обороны Турции. Вы внесете большой вклад в дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции», - говорится в письме.
Закир Гасанов также направил письмо с благодарностью уже бывшему министру национальной обороны Турции Хулуси Акару.
В письме Хулуси Акару Закир Гасанов выражает «признательность за нашу совместную деятельность в период вашего пребывания на посту министра национальной обороны» Турции.
Гасанов отметил большой вклад Акара в развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и совершенствование азербайджанской армии, повышение ее боеспособности.
Министр обороны Азербайджана также отметил моральную поддержку Хулуси Акара «азербайджанскому народу и нашей армии в период Отечественной войны…»