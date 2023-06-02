Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо новому министру обороны Турции генералу армии Яшару Гюлеру. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Глава Минобороны Азербайджана напомнил, что, будучи начальником Генштаба ВС Турции, Гюлер не жалел своей поддержки для совершенствования азербайджанской армии и повышения ее боеспособности.

«Уверен, что наша совместная деятельность продолжится на высоком уровне и в период вашего пребывания на посту министра национальной обороны Турции. Вы внесете большой вклад в дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции», - говорится в письме.