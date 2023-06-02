Последствия удара России по Днепру: погиб ребенок, десятки раненых фото
Россия накануне нанесла удар по Днепропетровской области, в результате был разрушен дом, утром 4 июня из-под завалов достали тело двухлетней девочки. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
Он уточнил, что число пострадавших в результате ракетного удара по Подгородненской общине возросло до 22 человек, пять из них — дети.
Лысак опубликовал фото разрушений:
По словам Лысака, ракета попала между двух двухэтажных домов, оба частично разрушены. Всего после удара повреждены еще 10 частных домов, авто, магазин и газопроводы.
Днепр и Днепропетровская область — в числе регионов, которые регулярно попадают под обстрелы российских войск с начала вторжения РФ в Украину.