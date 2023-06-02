Он уточнил, что число пострадавших в результате ракетного удара по Подгородненской общине возросло до 22 человек, пять из них — дети.

Россия накануне нанесла удар по Днепропетровской области, в результате был разрушен дом, утром 4 июня из-под завалов достали тело двухлетней девочки. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По словам Лысака, ракета попала между двух двухэтажных домов, оба частично разрушены. Всего после удара повреждены еще 10 частных домов, авто, магазин и газопроводы.

Днепр и Днепропетровская область — в числе регионов, которые регулярно попадают под обстрелы российских войск с начала вторжения РФ в Украину.