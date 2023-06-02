«Китай должен быть и будет воссоединен»: громкое заявление министра обороны

Власти КНР стремятся к мирному воссоединению материковой части страны с Тайванем, но при этом не исключают применения силовых методов при необходимости. Об этом в воскресенье заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

«Китай должен быть и будет воссоединен. Это соответствует стремлению народа и тенденции нашего времени. Мы будем искренне стремиться к перспективам мирного воссоединения и приложим для этого величайшие усилия, но мы не обещаем отказаться от применения силы», - заявил Шанфу, которого цитирует ТАСС.

Министр подчеркнул, что, если кто-то посмеет отделить Тайвань от Китая, «военные КНР не будут колебаться ни секунды».

«Мы не будем бояться противников и будем решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, чего бы это ни стоило», - указал глава оборонного ведомства Китая.

Ли Шанфу также отметил, что «некоторые иностранные силы пытаются сдерживать Китай с помощью Тайваня и вмешиваются в его внутренние дела».

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, остров считается одной из китайских провинций.