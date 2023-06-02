Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо Джевдету Йылмазу по случаю его назначения вице-президентом Турции. Об этом сообщили в Кабинете Министров.

В письме назначение Джевдета Йылмаза на высокую должность расценено как проявление большого доверия к нему со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Было подчеркнуто, что в последние годы Турция, демонстрируя всестороннее развитие, стала центром силы в международном мире.

С удовлетворением отмечено, что азербайджано-турецкие отношения, пройдя успешный путь благодаря решительным усилиям президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, поднялись на уровень дружбы и братства, стратегического партнерства и союза.

В послании Али Асадова также отмечается, что реализуемые совместными усилиями Азербайджана и Турции большие проекты повышают значимость двух стран, а также региона в мировом масштабе, служат миру, сотрудничеству и развитию в регионе.