Поздравления Али Асадова новому вице-президенту Турции новость дополнена 11:37
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо Джевдету Йылмазу по случаю его назначения вице-президентом Турции. Об этом сообщили в Кабинете Министров.
В письме назначение Джевдета Йылмаза на высокую должность расценено как проявление большого доверия к нему со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Было подчеркнуто, что в последние годы Турция, демонстрируя всестороннее развитие, стала центром силы в международном мире.
С удовлетворением отмечено, что азербайджано-турецкие отношения, пройдя успешный путь благодаря решительным усилиям президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, поднялись на уровень дружбы и братства, стратегического партнерства и союза.
В послании Али Асадова также отмечается, что реализуемые совместными усилиями Азербайджана и Турции большие проекты повышают значимость двух стран, а также региона в мировом масштабе, служат миру, сотрудничеству и развитию в регионе.
Было подчеркнуто успешное развитие союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, которые руководствуются лозунгом «Одна нация - два государства», выражена готовность приложить совместные усилия в направлении расширения сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, гуманитарной и всех других областях в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.