Атака беспилотников на Крым

По его словам, в результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкой.

«Глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над регионом за прошедшую ночь силами ПВО было сбито пять БПЛА, еще четыре – «заглушены и посажены средствами РЭБ».

Места падения оставшихся беспилотников «глава» Крыма не уточнил. Но добавил, что «на территории частного домовладения был обнаружен один невзорвавшийся БПЛА».

По словам Аксенова, перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.

Аксенов утверждает, что в результате атаки «жертв и пострадавших нет».

В свою очередь, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что Крым должен чувствовать, что он Украина.

«Сезон продолжается. Крым должен чувствовать, что он Украина. Все, что мы посеяли, то мы и соберем», - отметила представитель командования «Юг».