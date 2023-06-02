Китай поставил условие США: Если не хотят обострения конфликта...

Китай нацелен на диалог с США, заявил министр обороны Китая Ли Шанфу, выступая на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Он указал, что возможность открытой конфронтации с США станет «невыносимой катастрофой для всего мира».

«Радио Свобода» информирует, что Ли Шанфу уточнил, что несмотря на все различия систем США и Китая, они должны искать общие интересы и основания для сотрудничества. В то же время министр обвинил США и их союзников в попытках дестабилизировать обстановку в Тихоокеанском регионе.

Министр упомянул, что утром в воскресенье китайский военный корабль чуть не столкнулся с американским, который принимал участие в совместных с Канадой учениях в Тайваньском проливе. Шанфу назвал военное присутствие США и Канады в околокитайских водах провокацией и заявил, что если США не хотят обострения конфликта, они должны вывести свои военные суда из зоны интересов Китая.