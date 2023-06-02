Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:22

Как и ожидалось, утвержденные в конце прошлого года прогнозы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год пересматриваются в данный момент в Милли Меджлисе на предмет увеличения как по доходам, так и по расходам. Напомним, что поручение пересмотреть доходную и расходную части госбюджета правительству дал президент Ильхам Алиев, своевременно уловивший пик в траектории развития экономики, а также финансовых поступлений в бюджет и Нефтяной фонд. Высокие цены на нефть и рост эффективности ненефтяного сектора обеспечили стране рост поступлений, которые нуждаются в регулировании.

Требование официально оформить рост национальных доходов свидетельствует о стратегическом подходе главы государства к основной функции государственного бюджета. Было ведь и более простое решение - ограничиться накоплением дополнительно поступивших средств и продолжать работу по графику и смете, утвержденным шесть месяцев назад. Но стране нужны большие деньги. Особенно для обороны и восстановления освобожденных от оккупации территорий, решения социальных проблем, обустройства сотен тысяч вынужденных переселенцев в рамках программы «Большого возвращения». В результате удалось в сжатые сроки провести все необходимые межведомственные обсуждения и подготовить обновленный документ госбюджета на 2023 год, в котором доходы прогнозируются в размере 33 миллиарда 779,5 миллиона манатов, что на 9,8 процента, или на 3 миллиарда 005,5 миллиона манатов выше утвержденных ранее. При этом доля ненефтяного сектора в доходах составляет 47,5 процента, или 16 миллиардов 039,8 миллиона манатов. Что же касается нефтяного сектора, то его доходная часть спрогнозирована на уровне 52,5 процента и составляет 17 миллиардов 739,7 миллиона манатов. Более трети доходов пересмотренного госбюджета - 34,7 процента, или 11 миллиардов 737,7 миллиона манатов - приходится на трансферты Нефтяного фонда, что также на 4,05 процента, или на 457,7 миллиона манатов больше предыдущего прогноза. Одновременно увеличен с 33 миллиардов 215 миллионов 522 тысяч до 36 миллиардов 568 миллионов 800 тысяч манатов прогноз по расходам.

Сами по себе эти цифры без сравнения с утвержденными ранее бюджетными показателями мало что могут сказать читателю. Сравнение же показывает, что доходы нефтяного сектора в бюджете возрастут на 8,9 процента, или на 1 миллиард 442,7 миллиона манатов, а доходы ненефтяного сектора – на 10,8 процента, или на 1 миллиард 562,8 миллиона манатов. Для такой сравнительно небольшой страны, как Азербайджан, увеличение доходной части бюджета в середине года сразу на 3 миллиарда манатов – дело нешуточное и требует от Кабинета Министров серьезных разъяснений относительно того, куда именно они будут направлены, и все ли идет по плану, указанному главой государства. Как отмечают в Министерстве финансов, правительство увеличивает расходы на оборону и национальную безопасность на 1 миллиард 105 миллионов манатов. При этом расходы на мероприятия и проекты особого оборонного назначения будут увеличены на 1 миллиард и составят в общей сложности более двух миллиардов манатов - факт, на который обратят внимание не только союзники, но и недруги Азербайджана. Еще 2 миллиарда 260 миллионов манатов будут направлены до конца года на реализацию проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре. Как известно, на эти цели и ранее была предусмотрена немалая сумма – 3 миллиарда манатов. Теперь же есть все основания полагать, что ассигнования на сумму, превышающую 5,2 миллиарда манатов, позволят ускорить ход текущих работ и даже решить многие из тех проектов, которые планировались на 2024 год. В целом же, речь идет именно о тех расходах, на повышении которых настаивал президент Ильхам Алиев. Растут расходы и по ряду других статей.

В то же время на 2,3 процента, или на 99,944 миллиона манатов (с 4 миллиардов 415,877 миллиона до 4 миллиардов 315,933 миллиона манатов) сокращаются бюджетные отчисления на социальную защиту и социальное обеспечение. Правда, это не значит, что будут сокращены пособия и выплаты социальной направленности. Скорее всего, сокращение связано с наличием достаточных средств у Государственного фонда соцзащиты и других структур Минтруда. Тем не менее для социально направленного бюджета страны сокращение именно этой статьи расходов прозвучало довольно неожиданно. И уж совсем неожиданной стала новость о том, что на 0,8 процента, или на 2,7 миллиона манатов (с 350,683 до 347,983 миллиона) будут сокращены бюджетные расходы на нужды жилищно-коммунального хозяйства. На 10,879 миллиона манатов - с 561,709 до 550,83 миллиона манатов - сокращаются отчисления из госбюджета Азербайджана, связанные с культурой, искусством, информацией, физической культурой, молодежной политикой и другими видами деятельности. Также снижаются расходы на образование и здравоохранение. В этой связи понятна инициатива депутата Гудрата Гасангулиева, призвавшего коллег создать единый Комитет по надзору над исполнением бюджета. По словам Гасангулиева, Милли Меджлис должен полностью контролировать бюджет, а также выдвигать в этой связи законопроекты, не дожидаясь, пока это сделает Кабинет Министров.