Танкер из России заблокировал Суэцкий канал

У нефтяного танкера Seavigour сломалось оборудование, когда он проходил через Суэцкий канал в составе конвоя из России в Китай. Администрация канала направила три буксира к месту происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Суэцкого канала.

По словам главы администрации Усамы Рабиа, «движение судов по каналу с северного направления вернется в обычное русло, как только танкер будет отбуксирован».

Ожидается, что регулярное сообщение возобновят, когда сломавшийся танкер отбуксируют к 17-му километру канала. В пресс-службе отметили, что навигационное движение с южного направления смогут восстановить при условии, что суда будут ждать в районе Великих озер окончания буксировки танкера.