Украинцы признали: россияне ударили по оперативному аэродрому

Россия в ночь на 4 июня атаковала аэродром возле Кропивницкого в Кировоградской области Украины. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Конечно, не все удается перехватывать... Было выпущено шесть ракет. Шесть самолетов - шесть ракет, хотя могло быть значительно больше... Из шести ракет четыре уничтожила ПВО, а две, к сожалению, попали по оперативному аэродрому вблизи Кропивницкого. О последствиях я по понятным причинам не буду вам говорить», - цитируют украинские СМИ Игната.

По его словам, есть также повреждения в Сумской области - туда россияне запустили пять дронов.

«…Атаковали они Сумскую область. Там есть пораженные объекты инфраструктуры…», - заявил Игнат.