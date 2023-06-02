Эрдоган проведет сегодня закрытые переговоры со Столтенбергом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в воскресенье, 4 июня, в Стамбуле генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.
Ожидается, что встреча пройдет в рабочем офисе президента Долмабахче в закрытом для СМИ режиме. Ее начало намечено на 14:00 по местному времени. Стороны главным образом обсудят процесс вступления Швеции в НАТО.
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